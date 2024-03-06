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Mutfak Bahane
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  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

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  • Ateş Kuşları

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  • atv Gün Ortası

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  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

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  • Kahvaltı Haberleri

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  • Ben Bu Cihana Sığmazam

    Ben Bu Cihana Sığmazam

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  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

    Kuruluş Osman

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  • Kuruluş Osman

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  • atv Ana Haber

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  • Mutfak Bahane

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ALDATMAK GALERİ

60. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2024, 10:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2024, 10:25
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60. Bölüm Foto Galeri

İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz.

60. Bölüm Foto Galeri

Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır.

60. Bölüm Foto Galeri

Selin'in tedavisi ilerleme kaydederken Tolga'nın aklı hala Oylum'dadır.

60. Bölüm Foto Galeri

Tolga sadece Oylum'u değil, Can'ı da görmek için türlü yöntemlere başvurur.

60. Bölüm Foto Galeri

Kahraman'ı affetmekte zorlanan Oylum ise beklenmedik bir facia ile karşı karşıya kalır.

60. Bölüm Foto Galeri

Sezai'ye duyduğu aşkı bastıramayan Kadriye yeni bir hamle yapar. Güzide ise zor zamanında Sezai'ye kol kanat gerer.

60. Bölüm Foto Galeri

İpek'in foyasını ortaya çıkaran, kötülüğü herkesten daha iyi tanıyan biri olur.

60. Bölüm Foto Galeri

İpek'i sarsıcı yüzleşmeler beklemektedir. Yaşanan olayların ışığında Sezai hayatını değiştirecek bir karar verecektir.

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