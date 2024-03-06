60. Bölüm Foto Galeri

İpek'in kurduğu oyunla perişan olan Sezai, kızını bulma umuduyla gölün başından ayrılmaz. Oltan da kendi imkanlarıyla sevgilisini kurtarmak için çabalarken aslında İpek ona sandığından çok daha yakındadır. Selin'in tedavisi ilerleme kaydederken Tolga'nın aklı hala Oylum'dadır. Tolga sadece Oylum'u değil, Can'ı da görmek için türlü yöntemlere başvurur. Kahraman'ı affetmekte zorlanan Oylum ise beklenmedik bir facia ile karşı karşıya kalır. Sezai'ye duyduğu aşkı bastıramayan Kadriye yeni bir hamle yapar. Güzide ise zor zamanında Sezai'ye kol kanat gerer. İpek'in foyasını ortaya çıkaran, kötülüğü herkesten daha iyi tanıyan biri olur. İpek'i sarsıcı yüzleşmeler beklemektedir. Yaşanan olayların ışığında Sezai hayatını değiştirecek bir karar verecektir.