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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

63. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.03.2024, 12:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.03.2024, 12:12
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63. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar.

63. Bölüm Foto Galeri

Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

63. Bölüm Foto Galeri

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır.

63. Bölüm Foto Galeri

Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.

63. Bölüm Foto Galeri

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir.

63. Bölüm Foto Galeri

Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner.

63. Bölüm Foto Galeri

Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır.

63. Bölüm Foto Galeri

Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır... Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

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