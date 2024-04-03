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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

64. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2024, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.04.2024, 10:47
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64. Bölüm Foto Galeri

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar.

64. Bölüm Foto Galeri

Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.

64. Bölüm Foto Galeri

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.

64. Bölüm Foto Galeri

Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.

64. Bölüm Foto Galeri

Mualla'nın, Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri sürekli tetikte olmaya zorlar.

64. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi, ilişkilerinde dengeleri değiştirecektir…

64. Bölüm Foto Galeri

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

64. Bölüm Foto Galeri

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