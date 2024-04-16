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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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65. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.04.2024, 10:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.04.2024, 10:28
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65. Bölüm Foto Galeri

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar.

65. Bölüm Foto Galeri

Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

65. Bölüm Foto Galeri

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

65. Bölüm Foto Galeri

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur.

65. Bölüm Foto Galeri

Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

65. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur.

65. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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