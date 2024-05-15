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ALDATMAK GALERİ

69. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.05.2024, 10:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.05.2024, 10:15
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69. Bölüm Foto Galeri

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar.

69. Bölüm Foto Galeri

Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

69. Bölüm Foto Galeri

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar.

69. Bölüm Foto Galeri

Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar.

69. Bölüm Foto Galeri

Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

69. Bölüm Foto Galeri

Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

69. Bölüm Foto Galeri

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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