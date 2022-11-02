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ALDATMAK GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2022, 10:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2022, 10:26
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7. Bölüm Foto Galeri

Sevdiklerinin ondan gizledikleri ile yüzleşen Güzide, Tarık'ın ağır cümlelerinin doğruluk payını sorgular.

7. Bölüm Foto Galeri

Oylum'un dava sürecinin sona ermesinin ardından Güzide beklenen hamleyi yapar ve Tarık'tan boşanmak için avukat tutar. Tarık'a ihanetinin bedelini ağır ödetmeye kararlıdır.

7. Bölüm Foto Galeri

Bu zorlu günlerde ailesinin yanı sıra destekçisi Sezai olur.

7. Bölüm Foto Galeri

New York bileti bulununca yalanı ortaya çıkan ve annesiyle yüzleşmekten kaçan Oylum'u babası yeni yalanlarla kurtarır.

7. Bölüm Foto Galeri

Bunun sonucunda Oylum sırları yüzünden babasına ve onun yeni ailesine daha ılımlı yaklaşmaya mecbur kalır. Oylum davranışlarının hem annesiyle arasındaki duvarı güçlendirdiğinin hem de onu Tolga'dan uzaklaştırdığının farkında değildir.

7. Bölüm Foto Galeri

Eve gelen belgelerle istifası ortaya çıkan Ozan, annesinin tavrına şaşırır. Babasından aldığı parayla rahatlamıştır ancak iyi niyetine güvendiği Oltan'ın asıl niyeti henüz ortaya çıkmamıştır.

7. Bölüm Foto Galeri

Güzide, herkese karşı anlayışlı olmaya çalışırken sabrı yeterince sınandıktan sonra bile bu iyi niyetini korumayı başarabilecek midir?

7. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de atv'de

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