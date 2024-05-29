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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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ALDATMAK GALERİ

70. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.05.2024, 11:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.05.2024, 11:49
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70. Bölüm Foto Galeri

Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir.

70. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada herkes tarafından terk edilen Kadriye büyük bir karar verir.

70. Bölüm Foto Galeri

Zor gününde Kahraman'ın yanında olmaya çalışan Oylum yaklaşan tehlikeden habersizdir.

70. Bölüm Foto Galeri

Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir.

70. Bölüm Foto Galeri

Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

70. Bölüm Foto Galeri

70. Bölüm Foto Galeri

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

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