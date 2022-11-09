ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2022, 10:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2022, 10:24
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8. Bölüm Foto Galeri

Boşanmaktan vazgeçtiği için protokolü yırtıp atan Güzide, hafife aldığı Yeşim'le kolayca mücadele edebileceğini düşünse de rakibinin yalan söyleme kabiliyeti ve kurduğu oyunlar gittikçe daha çok canını sıkmaktadır.

8. Bölüm Foto Galeri

Oylum, olanlardan sonra hala kendisine karşı soğuk davranan Tolga'nın gönlünü almak için harekete geçer.

8. Bölüm Foto Galeri

Ancak kendini affettirmesi gereken tek insan Tolga değildir. Kendi çıkarı için Oylum'u ateşe atan Tarık, Güzide'yle aralarının daha da açılmasına sebep olacaktır.

8. Bölüm Foto Galeri

New York yolculuğu öncesi her şeyi yoluna koymaya çalışan Oylum'un hayatında yeni dertler kendini belli etmeye başlamaktadır.

8. Bölüm Foto Galeri

Ozan, beklenmedik kariyer fırsatı ile birlikte gelen maddi güçle özgüven tazeler.

8. Bölüm Foto Galeri

Ozan herkese kendini ispatladığını düşünürken, Güzide gerçek olamayacak kadar güzel bu habere şüpheyle yaklaşmaktadır.

8. Bölüm Foto Galeri

Çıkmaza giren Tarık, son çare olarak Oltan'ın tavsiyesine uymaya karar verir.

8. Bölüm Foto Galeri

Kızından darbe üstüne darbe yiyen Güzide, ister istemez kendisini sorgular.

8. Bölüm Foto Galeri

Bu sorgulama sonucunda etrafa karşı tavrı gözle görülür biçimde değişir. Güzide'deki değişim aile fertlerini bir hayli şaşırtır.

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