Aldatmak birinciliği kaptırmıyor

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.