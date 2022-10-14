Aldatmak birinciliği kaptırmıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.
Aldatmak dördüncü bölümü ile reytinglerde %5,54 reyting ve %15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.
Hakimin delilleri hukuka aykırı bulması sonucu Oylum'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karara itiraz eden Güzide hakimle konuştu ve karar kayda geçirilmeden değiştirilerek Oylum'un tutuksuz yargılanması hükmedildi.
Bu süreçte Tolga, Oylum'u yalnız bırakmadı. New York'a gitme planından vazgeçmek istemeyen Oylum, Tolga'ya daha da kapılmaktan korktu ve aralarına mesafe koydu.
Ozan işlemediği cinayetin vicdani yüküyle perişan vaziyette Kaan hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Karısını bulmak için kayınpederinin evine giden Ümit, burada çıkan tartışma sonucu karakolluk oldu. Karısının kızını da alıp yurtdışına çıktığını öğrenen Ümit yıkıldı.
Tarık, Güzide'nin boşanma davasında sorun çıkarabileceğini söyleyerek birkaç gün Oltan'ın çiftliğinde kalmaya karar verince Yeşim endişeye kapıldı. Güzide'ye düşman kesilen Yeşim, adliyeye gitti. Yeşim'in davranışları Güzide'yi zor durumda bırakırken, savcının müdahalesiyle Yeşim gözaltına alındı. Yeşim'in anlattığı yalana inanan Tarık, Güzide'den hesap sordu ancak Güzide ve Yeşim'in kavgası sosyal medyaya düşünce Tarık da gerçeği gördü.
Sezai, Oylum'un davası için yaptığı araştırmada, ifade veren büyükelçilik korumasını tanıdığını fark etti. Güzide'yle konuşan Sezai gerçeği açıklaması için korumaya baskı yapılması gerektiğini söyledi.
Oltan devreye girmesine rağmen dava günü gelip çattığında tanık ortada yoktu. Tanığın gecikmesi üzerine beklemek istemeyen hakim Oylum aleyhine kararını açıklarken Güzide kendini tutamadı ve mahkeme salonunu birbirine kattı.