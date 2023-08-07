Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Aldatmak dizisinin başarılı oyuncularından Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör, 'Hanginiz Daha' konsepti için bir araya geldi. Hanginiz daha iyi ezber yapar? Feyza Sevil Güngör: 'Ne dedi? Alakasız.' Caner Şahin: 'Gerçekten mi yani? Sen daha mı iyisin?' Feyza Sevil Güngör: 'Tamam. Bu arada ikimiz de diyebilirim. Hiç sorun yaşandı mı, yaşanmadı bununla alakalı.' Hanginiz daha çalışkan? Feyza Sevil Güngör: 'Ben' Caner Şahin: 'Ben' Hanginiz daha çok kopya çeker? Hanginiz daha çok dersi kaynatmıştır? Hanginiz daha çok sosyal medya kullanır? Hanginiz daha çok filtre kullanır? Caner Şahin: 'İkimizde kullanmayız ya.' Feyza Sevil Güngör: 'Evet. Yani. Yok.' Hanginiz daha titiz? Hanginiz daha hırslı? Feyza Sevil Güngör: 'Bir dakika! Ne?' Caner Şahin: 'Görünürde ben görünürüm ama gerçekte Feyza tabii ki.' Feyza Sevil Güngör: 'O kadar büyük bir yalan ki.' Hanginiz daha sakar? Feyza Sevil Güngör: 'Hala düşürmemesi çok ilginç elindekini.' Hanginiz daha çok arabesk dinler? Caner Şahin: 'Gerçi sen de dinliyorsun tuhaf tuhaf rap şarkıları. Ben arabesk böyle ara ara açarım. Dinlerim. Oturup dinlemem de böyle.' Feyza Sevil Güngör: 'Ben de. Yani. Duruma göre ben. Arabesk rap. Tuhaf, tuhaf. Bazen yani dilime dolanır benim bir de.' Hanginiz daha güvenilir? Caner Şahin: 'Tabii ki ben. Şu yüze bir bakar mısınız?' Feyza Sevil Güngör: 'Tabii ki ben. Yani bir bakın. Yine de. Yani. Konuşmayacağım ya' Hanginiz daha atarlı? Feyza Sevil Güngör: 'Ne dedin?' Caner Şahin: 'Ben' Hanginiz daha çok saçlarına zaman harcıyor? Caner Şahin: 'Saçlarımsız yapamam.' Feyza Sevil Güngör: 'Yani. Tabii ben.' Hanginiz daha iyi şarkı söyler? Caner Şahin: 'Tabii ben. Söyleyeyim mi bir tane?' Feyza Sevil Güngör: 'Söylesin bir tane.' Caner Şahin: 'Yok ya gerçekten hayır. Şaka yaptım. O. Feyza daha iyi şarkı söyler.' Feyza Sevil Güngör: 'Ben daha iyi şarkı söylerim.' Hanginiz daha takıntılı? Caner Şahin: 'Ben' Feyza Sevil Güngör: 'O. Evet' Hanginiz daha iyi araba kullanır? Caner Şahin: 'Yalan' Feyza Sevil Güngör: 'Ben demedi değil mi?' Feyza Sevil Güngör: 'Ona şuan pişman olacağı o kadar çok şey anlatabilirim ki. Ben arkadaşlar. Yani reji dahil herkes biliyor.' Caner Şahin: 'Tamam o. Ben vazgeçtim. O.' Hanginiz daha sıcak kanlı? Caner Şahin: 'Feyza' Feyza Sevil Güngör: 'Ben' Hanginiz daha süslü? Caner Şahin: 'Feyza' Feyza Sevil Güngör: 'Abartma canım. Ben.' Hanginiz daha dürüst? Hanginiz daha iyi yemek yapar? Caner Şahin: 'Ben' Feyza Sevil Güngör: 'Nee?' Caner Şahin: 'Feyza et yapamıyor.' Feyza Sevil Güngör: 'Bir tek et yapamıyorum.' Feyza Sevil Güngör: 'Peki, birşey söyleyebilir miyim? Bu soru şöyle genel bir soru değil mi? Hangimiz? Son bir kez soracağım. Sence gerçekten kim daha iyi yemek yapıyor? Caner Şahin: 'Ben' Hanginiz daha geveze? Feyza Sevil Güngör: 'Ne diyor?' Caner Şahin: 'Ben. Bazen çok konuşurum.' Feyza Sevil Güngör: 'Bazen mi?' Hanginiz daha cesur? Hanginiz daha zeki? Feyza Sevil Güngör: 'Ben. IQ ve EQ'da yarışmayalım arkadaşlar. ' Caner Şahin: 'Ciddi mi?' Feyza Sevil Güngör: 'Arkadaşlar şu formatı, kimin kaç defada anladığını anlatmayalım istersen.' Caner Şahin: 'Ya, ben bunu o sanmadım da. Tabii ki ben daha zekiyim.' Hanginiz daha pratik? Caner Şahin: 'Feyza çok daha pratik.' Hanginiz daha affedici? Caner Şahin: 'Ben' Feyza Sevil Güngör: 'O' Hanginiz daha tembel? Hanginiz daha havalı? Caner Şahin: 'O' Feyza Sevil Güngör: 'Ben. Yapacak hiçbir şey yok.' Hanginiz daha çok yalan söyler? Caner Şahin: 'Ben' Feyza Sevil Güngör: 'O' Feyza Sevil Güngör: 'Ve gerekli cevaplar verildi. Ben mi, o mu bitti.'