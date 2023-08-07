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Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 07.08.2023, 15:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.08.2023, 16:34
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Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Aldatmak dizisinin başarılı oyuncularından Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör, "Hanginiz Daha" konsepti için bir araya geldi.

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Hanginiz daha iyi ezber yapar?

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Feyza Sevil Güngör: "Ne dedi? Alakasız."

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Caner Şahin: "Gerçekten mi yani? Sen daha mı iyisin?"

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Feyza Sevil Güngör: "Tamam. Bu arada ikimiz de diyebilirim. Hiç sorun yaşandı mı, yaşanmadı bununla alakalı."

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Hanginiz daha çalışkan?

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Feyza Sevil Güngör: "Ben"

Caner Şahin: "Ben"

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Hanginiz daha çok kopya çeker?

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Hanginiz daha çok dersi kaynatmıştır?

Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin merak edilenleri cevapladı

Hanginiz daha çok sosyal medya kullanır?

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