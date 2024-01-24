Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Oylum, Tolga'ya olan aşkının peşinden gidecek mi?

''Ben eskiden aşkı uğruna çabalayan ya da aşkı uğruna hatalar yapan bir kadınken artık bir anneyim. Anne olduğum için fark ettim; aldığım birçok kararın merkezinde oğlum var. Oylum'un anne olması, onu hareket ederken zorluyor.''