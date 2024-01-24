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Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

GİRİŞ TARİHİ: 24.01.2024, 15:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.01.2024, 15:31
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Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak dizisinin oyuncuları Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse karakterleri ve dizide yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Oylum, Tolga'ya olan aşkının peşinden gidecek mi?

''Ben eskiden aşkı uğruna çabalayan ya da aşkı uğruna hatalar yapan bir kadınken artık bir anneyim. Anne olduğum için fark ettim; aldığım birçok kararın merkezinde oğlum var. Oylum'un anne olması, onu hareket ederken zorluyor.''

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Mualla Dicleli, geçmişine ait sırları olduğunu gördük...

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

''Hepimizin sırları vardır. Bazıları bizim hayatımıza sebep olmaz ama bazı sırlar statümüzü, konumumuzu ve aile yapımızı bozabilir.''

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Oylum şu anda bu sırları bilmiyor. Öğrendiğinde bu sırlar genç kadının, Dicleli aşiretinden çıkış bileti olur mu?

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

''Oylum insanların sırları ya da insanların açıklarını çok fazla kullanan bir karakter değil; tabii mecbur kalmazsa.''

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Tolga, Can'ın babası olduğunu öğrendiğinde neler olacak?

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

''Tolga'dan önce Oltan'ın öğreneceğini düşünüyorum ama Oltan bunu öğrendiğinde durur mu? Tolga bunu öğrendiğinde durur mu? O kadar bana orası korkutucu geliyor ki... ''

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

Kendi torunu olmasa bile Mualla için Can, Dicleli aşiretinin geleceği ve devamlılığı anlamına geliyor. Peki bu durum Mualla ve Oylum ilişkisini nasıl etkileyecek?

Feyza Sevil Güngör ve Nursel Köse ile karakteri hakkında sohbet

''Oylum, Mualla'ya şu ana kadar hep ters gitti. Gelin kaynana hiç anlaşamadılar; sevmediler birbirlerini. Çok farklı savaşlardan çıktılar.''

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