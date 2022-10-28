Güzide, Oylum'u evden kovdu

Ozan'ın durumunu Tarık'a haber vermek isteyen Güzide, ona ulaşamayınca Yeşim'in evine gitti ve Oylum'u, Yeşim ve Tarık ile yemek yerken gördü! Neye uğradığını şaşıran Güzide büyük tepki gösterdi. Ozan başına gelen olayı yeni bir yalana dönüştürerek tefeciye olan borcunu kapatmak için bir şans yakaladı ve babasından para aldı.