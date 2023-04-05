ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ALDATMAK GALERİ

25. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.04.2023, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.04.2023, 11:10
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25. Bölüm Foto Galeri

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

25. Bölüm Foto Galeri

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır.

25. Bölüm Foto Galeri

Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

25. Bölüm Foto Galeri

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir.

25. Bölüm Foto Galeri

Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir.

25. Bölüm Foto Galeri

Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez.

25. Bölüm Foto Galeri

Behram'ın, aşkı için yaptığı her hamle Oylum'u etkilemeye devam eder.

25. Bölüm Foto Galeri

Behram, Oylum ve ailesine yakın olmak için elinden geleni yapsa da karşısında Güzide'yi bulur.

25. Bölüm Foto Galeri

Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de

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