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Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

GİRİŞ TARİHİ: 23.12.2022, 10:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.12.2022, 10:36
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Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Tarık'ın çocuklarına sırtını dönmesiyle Güzide, onun gerçek yüzüyle bir kez daha tanıştı. Güzide, her şeyi geride bırakıp Oylum'u da affedip ailesini kanatları altına aldı.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Sezai'nin desteğiyle Ozan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Diğer yanda Güzide, Oltan'ın tehditleri karşısında ailesini korumak adına davayı Oltan'ın istediği gibi sonuçlandırdı.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide'ye ders vermek isteyen Tarık, Oltan'ın lehine sonuçlandırılan dava hakkında şikayet dilekçesi verdi. Hakkında inceleme yapılan Güzide, görevi kötüye kullandığı için görevden alındı.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide'nin hakimlik görevinden alınması herkese büyük bir şok yaşattı.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Tolga, Güzide'nin başına gelenlerden dolayı babasını suçlarken, Oltan'dan duydukları hiç hoşuna gitmedi.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Yeşim'le birlikte Güzide'yi arayan Tarık, Güzide'yi çileden çıkarmayı başardı.

Güzide ve Tarık güç savaşında yer yerinden oynuyor!

Güzide, Tarık'ın karşısına dikilerek arabasını gözleri önünde yaktı ve ondan korkmadığını söyledi.

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