canli-yayin
CANLI YAYIN
Ben Bu Cihana Sığmazam
8
BİLDİRİMLER
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ALDATMAK GALERİ

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

GİRİŞ TARİHİ: 21.04.2024, 12:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.04.2024, 13:14
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Atv ekranının sürükleyici hikayesi ile beğeni toplayan dizisi Aldatmak'ın sevilen karakteri İpek Okuyan'a hayat veren İlayda Çevik, bu hafta DİZİ TV'nin konuğuydu. Güzel oyuncu ile kendisi hakkında konuştuk. Sorularımızı onu daha yakından tanımak adına sorduk.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

"İpek gibi karanlık ve gizemli tarafların var mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren İlayda Çevik, "Elbette var ama gizemli ve karanlık taraflarımı anlatırsam artık gizemli ve karanlık olmazlar. O yüzden bana kalsın" dedi.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Biri tarafından kızdırıldığında nasıl bir tavrı olduğunu anlatan İlayda Çevik, daha çok pasif agresif olduğunu belirtti.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Oğlak burcu olan İlayda Çevik biraz inatçı olduğunu ifade etti.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Aldatmak dizisinde canlandırdığı İpek karakterinin hırsının aksine hırslı olmadığını söyleyen İlayda Çevik, "Keşke hırslı olsaydım diyorum bazen" şeklinde konuştu.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

İlayda Çevik, en sevdiği animasyon filmin "İnside Out" yani "Ters Yüz" olduğunu söyledi.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

"Fantastik bir karakter olsan kostümün ve gücün ne olurdu?" şeklindeki soruya, "Kostümüm uçuş uçuş olsun ve görünmez olmak isterdim" cevabını verdi.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

İlayda Çevik, Aldatmak dizisinde hayat verdiği İpek karakterinin kendisine gelen en çekici yanının insani yönü olduğunu belirtti. İpek'in en tatlı gelen tarafının ise deli dolu, alışveriş seven yanları olduğunu anlattı.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

"İnsanları korkutan şakalar yapmayı sever misin?" sorusuna içtenlikle yanıt veren İlayda Çevik, "Çok isterdim ama maalesef şaka konusunda hiç iyi değilim. Maksimum 'bö' diye bağırarak arada saklanıp çıkabiliyorum bir yerlerden" dedi.

İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Aldatmak dizisinde canlandırdığı İpek karakteri ile ilgili izleyicilere mesaj gönderen İlayda Çevik, "İpek'i biraz daha anlamaya çalışmalarını isterim" sözlerini kullandı.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN