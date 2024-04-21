İlayda Çevik ile hem kendisi hem de hayat verdiği karakteri hakkında sohbet

Atv ekranının sürükleyici hikayesi ile beğeni toplayan dizisi Aldatmak'ın sevilen karakteri İpek Okuyan'a hayat veren İlayda Çevik, bu hafta DİZİ TV'nin konuğuydu. Güzel oyuncu ile kendisi hakkında konuştuk. Sorularımızı onu daha yakından tanımak adına sorduk.
"İpek gibi karanlık ve gizemli tarafların var mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren İlayda Çevik, "Elbette var ama gizemli ve karanlık taraflarımı anlatırsam artık gizemli ve karanlık olmazlar. O yüzden bana kalsın" dedi.
Biri tarafından kızdırıldığında nasıl bir tavrı olduğunu anlatan İlayda Çevik, daha çok pasif agresif olduğunu belirtti.
Aldatmak dizisinde canlandırdığı İpek karakterinin hırsının aksine hırslı olmadığını söyleyen İlayda Çevik, "Keşke hırslı olsaydım diyorum bazen" şeklinde konuştu.
"Fantastik bir karakter olsan kostümün ve gücün ne olurdu?" şeklindeki soruya, "Kostümüm uçuş uçuş olsun ve görünmez olmak isterdim" cevabını verdi.
İlayda Çevik, Aldatmak dizisinde hayat verdiği İpek karakterinin kendisine gelen en çekici yanının insani yönü olduğunu belirtti. İpek'in en tatlı gelen tarafının ise deli dolu, alışveriş seven yanları olduğunu anlattı.
"İnsanları korkutan şakalar yapmayı sever misin?" sorusuna içtenlikle yanıt veren İlayda Çevik, "Çok isterdim ama maalesef şaka konusunda hiç iyi değilim. Maksimum 'bö' diye bağırarak arada saklanıp çıkabiliyorum bir yerlerden" dedi.