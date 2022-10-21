Oltan, Güzide'yi köşeye sıkıştırdı

Oylum'un bir anlık dikkatsizliği sonucu babası her şeyi öğrendi. Babası ile yaşadığı yüzleşme sonrasında Oylum, Tolga ile karşılaştı. Hayallerinin peşinden New York'a gitme konusunda kararlı olsa da ikili arasındaki yakınlaşmayla Oylum'un kafası fena karıştı.