Perşembe'nin galibi: Aldatmak

İlknur'un Zeliş tarafından vurulması herkese büyük bir şok yaşattı. Mualla, Zeliş'in yakalanması için bütün adamlarını görevlendirdi. Bu durumu kendine fırsat bilen Tarık ise hemen hastaneye gidip İlknur'un telefonunu ele geçirdi ve şantaj videosunu sildi.