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Perşembe'nin galibi: Aldatmak

GİRİŞ TARİHİ: 01.12.2023, 11:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.12.2023, 11:33
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Perşembe'nin galibi: Aldatmak

İlknur'un Zeliş tarafından vurulması herkese büyük bir şok yaşattı. Mualla, Zeliş'in yakalanması için bütün adamlarını görevlendirdi. Bu durumu kendine fırsat bilen Tarık ise hemen hastaneye gidip İlknur'un telefonunu ele geçirdi ve şantaj videosunu sildi.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Yurtdışına kaçmak isteyen Zeliş, Dicleliler tarafından yakalandı. Mualla, Zeliş'in kafasına silah dayasa da onu polislere teslim etmeyi tercih etti.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Aşirete de Dicleliler'in törelerinde kadınlara silah sıkılmadığını hatırlattı. Yeşim, elindeki kozu sonuna kadar kullanmaya devam edip Tarık'ı nikah masasına oturttu.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Üstelik Güzide de ikilinin nikah şahidi oldu. Yeşim, Güzide'nin desteği ile Tarık'a çok ağır şartlarda bir evlilik sözleşmesi imzalatmayı da başardı.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Kahraman nihayet Oylum'la duyguları hakkında konuştu. Ancak beklediği cevabı alamayınca İstanbul'dan ayrılıp Arjantin'e dönmeye karar verdi.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Mualla, Kahraman'ın bir anda böyle bir karar verip kimseye haber vermeden evden ayrılmasını Oylum'a bağlayınca ortalık yine karıştı.

Perşembe'nin galibi: Aldatmak

Mualla'nın davranışlarına daha fazla katlanamayan Oylum, Can'ın babasının Behram değil Tolga olduğunu söyledi.

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