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Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

GİRİŞ TARİHİ: 25.11.2022, 10:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.11.2022, 10:33
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Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Güzide'nin kaza haberini duyan herkes hastaneye koştu. Tarık'ın apar topar hastaneye gitmesi Yeşim'i huzursuzlandırdı.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Burcu'nun dolduruşuna gelen Yeşim de hastaneye gitti. Güzide yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken Yeşim'i karşısında gören Ozan ortalığı ayağa kaldırdı.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Güzide'nin kendine gelmesiyle herkes büyük bir sevinç yaşadı. Tarık'ın Güzide'nin yanında olmak istemesi üzerine gözü dönen Yeşim, bulduğu bir astral seyahat uzmanından medet ummaya başladı.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Burcu parayla tuttuğu adamı Güzide'nin evine gizlice sokarak evin altını üstüne getirdi. Hastaneden evine dönen Güzide evinin halini görünce büyük bir şok yaşadı.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Burcu parayla tuttuğu adamı Güzide'nin evine gizlice sokarak evin altını üstüne getirdi. Hastaneden evine dönen Güzide evinin halini görünce büyük bir şok yaşadı.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Yeşim'i kaybetmek istemeyen Tarık herkesi karşısına almak pahasına onu savundu ancak Yeşim'e inanan Tarık'ı bir sürpriz bekliyordu.

Yeşim'in yalanını anlayan Tarık evi terk etti

Yeşim'in daha önce Güzide'nin evinden aldığı saati Öykü'nün kolunda gören Tarık, Yeşim'in yalan söylediğini anladı ve Öykü'yü de alarak evi terk etti.

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