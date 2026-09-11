14. Bölüm Foto Galeri

Melek ciğerini vermeyi kabul edip hayatını güvenceye alırken Hikmet'in gelişi Fahriye için büyük tehlike, Emir için yeni bir mücadelenin habercisidir.
Melek'in Naz'a yerleşmesiyle Fahriye zor anlar yaşar. Annesinin yaşadığını öğrenen Naz, Emir'den yardım ister.
Mahallede ise Sado'nun yaşadıkları yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında dururken, Tarık da beklenmedik bir şekilde karşısına dikilen tehdide sessiz kalmaz.
Uzay en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir'in öğrendiği gerçekle yapacakları Fahriye'nin kaderini belirleyecektir.
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on dördüncü bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).