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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

15. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.09.2026 11:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.09.2026 11:58
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15. Bölüm Foto Galeri

Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir.

15. Bölüm Foto Galeri

Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir.

15. Bölüm Foto Galeri

Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.

15. Bölüm Foto Galeri

Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır.

15. Bölüm Foto Galeri

Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir.

15. Bölüm Foto Galeri

Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar.

15. Bölüm Foto Galeri

Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.

15. Bölüm Foto Galeri

Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde

15. Bölüm Foto Galeri

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on beşinci bölümü ile Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

15. Bölüm Foto Galeri

Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

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