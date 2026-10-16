17. Bölüm Foto Galeri

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken; Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.
Naz ve Fahriye hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.
Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken, sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.
Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.
Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).