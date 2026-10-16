ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

17. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.10.2026 15:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.10.2026 15:26
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17. Bölüm Foto Galeri

Emir'in yaşadığı haberiyle mahallede yas, yerini davullu zurnalı kutlamaya bırakır.

17. Bölüm Foto Galeri

Ancak kavuşmanın mutluluğuna öfke ve hesaplaşmalar da karışır.

17. Bölüm Foto Galeri

Bayram, kendisinden saklananların hesabını sorarken; Uzay, arkadaşlarından beklemediği bir sevinçle karşılanır. Hikmet'in izini bulmak için ilk yardım ise Melek'ten gelir.

17. Bölüm Foto Galeri

Naz ve Fahriye hiç hesapta yokken yakınlaşır. Bu yakınlaşma Naz'ı uzak durmaya çalıştığı geçmişle yüzleştirirken Emir'in kendisinden vazgeçmemekteki kararlılığı onu köşeye sıkıştırır.

17. Bölüm Foto Galeri

Hasan, Esra'yı bulmak için Uzay'la birlikte hareket eder. Mahallede Nihal'in nişanı coşkuyla kutlanırken, sevenler sevdiklerine kavuşur ancak Bayram'ın geçmişteki günahları bu mutluluğa gölge düşürür.

17. Bölüm Foto Galeri

Uzay, Hikmet'ten gerçekleri öğrenmek için zor bir kararın eşiğindedir.

17. Bölüm Foto Galeri

Yapacağı seçim Naz ve Melek'i tehlikeye atınca Hasan ve Emir onu durdurmaya çalışır.

17. Bölüm Foto Galeri

Ancak olaylar çığırından çıkar ve her şey felaketle sonuçlanır… Sanki her şey başa sarar. Uzay'ın Emir'e duyduğu nefret yeniden alevlenirken bu kez Hasan da bu öfkeden payını alacaktır.

17. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

17. Bölüm Foto Galeri

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

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