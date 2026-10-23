18. Bölüm Foto Galeri

Bayram'ın sakladıkları ailesini zorlu bir sınavdan geçirirken, Emir annesinin yanında durmaya çalıştıkça omuzlarındaki yük ağırlaşır.
Fahriye, yıllar sonra iki kızını aynı çatı altında buluşturmanın sevincini yaşarken Naz ve Melek arasındaki hesaplaşma sürer.
Naz'ın yardım etmek için attığı bir adım Emir'le ilişkisini zorlarken Melek'in tepkileri işleri daha da karıştırır.
Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).