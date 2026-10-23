ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.10.2026 14:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.10.2026 14:29
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18. Bölüm Foto Galeri

Hikmet'in ardından kapanması beklenen hesaplar, Uzay'ın öfkesiyle yeniden alevlenir.

18. Bölüm Foto Galeri

Herkesten tek tek intikam almaya kararlı olan Uzay, yıkıcı hamlelerini ardı ardına sıralar.

18. Bölüm Foto Galeri

Bayram'ın sakladıkları ailesini zorlu bir sınavdan geçirirken, Emir annesinin yanında durmaya çalıştıkça omuzlarındaki yük ağırlaşır.

18. Bölüm Foto Galeri

Fahriye, yıllar sonra iki kızını aynı çatı altında buluşturmanın sevincini yaşarken Naz ve Melek arasındaki hesaplaşma sürer.

18. Bölüm Foto Galeri

Naz'ın yardım etmek için attığı bir adım Emir'le ilişkisini zorlarken Melek'in tepkileri işleri daha da karıştırır.

18. Bölüm Foto Galeri

Hasan ise öğrendiği sırrın ağırlığı altında, kardeşi ve gerçekler arasında sıkışır.

18. Bölüm Foto Galeri

Geçmişin izini süren Galip ve Bayram için zaman daralmaktadır.

18. Bölüm Foto Galeri

Emir, sevdiklerini ayağa kaldırmak için bütün hayallerini son bir umuda bağlar.

18. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu umuda tutunurken Uzay'ın hayatını altüst etmek üzere olduğundan habersizdir…

18. Bölüm Foto Galeri

Oyuncular               : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

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