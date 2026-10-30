ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2026 16:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2026 16:04
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19. Bölüm Foto Galeri

Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımaz intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer.

19. Bölüm Foto Galeri

Ancak bilmediği şey arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir.

19. Bölüm Foto Galeri

Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa da Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur.

19. Bölüm Foto Galeri

Her şeyden habersiz ailesi için çabalarken Emir, Sado ve Mert de Emir'den habersiz onun için çabalıyordur. Bilmedikleri şey ise Uzay çoktan onlara tuzaklar kurmuştur.

19. Bölüm Foto Galeri

Ameliyat için giden Hasan ise kendisiyle getirdiği sırların içinde sıkışıp kalmıştır. Zihnini kemiren sorular onu geçmişin izlerine götürür. Anı mı yoksa kâbus mudur gördükleri?

19. Bölüm Foto Galeri

Alina'nın Sado'dan sakladıkları ise giderek ayağına dolanıyordur. Git gide bir çıkmaza giriyor ve daha büyük hamleler yapıyordur sonunu hesap etmeden.

19. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu olanların arasında Melek de kendisine bir taraf seçmek zorundadır.

19. Bölüm Foto Galeri

Uzay'a öfkesi onu Ziyankârlıklarla iş birliğine götürür ama attığı her adımda başka bir kapının kapandığını görür Melek. Bu onu daha da öfkelendirir. Bu defa seçimini Uzay'dan yana kullanır.

19. Bölüm Foto Galeri

Uzay ise henüz son sözünü söylememiştir. Sevdikleri için savaşan Emir, Sado ve Mert'i daha kötü bir son bekliyordur.

19. Bölüm Foto Galeri

Ayrı yollarda mücadele veren üç arkadaş, geleceklerini altüst edecek bir gecenin yaklaştığından habersizdir…

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