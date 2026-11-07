ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.11.2026 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.11.2026 10:38
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20. Bölüm Foto Galeri

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir.

20. Bölüm Foto Galeri

Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

20. Bölüm Foto Galeri

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür.

20. Bölüm Foto Galeri

Ömer'i kurtarmak için kurulan plan Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker.

20. Bölüm Foto Galeri

Hasan ise aklını kurcalayan sorulara ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır.

20. Bölüm Foto Galeri

Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur.

20. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

20. Bölüm Foto Galeri

Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de… Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları.

20. Bölüm Foto Galeri

Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…

20. Bölüm Foto Galeri

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

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