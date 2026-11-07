20. Bölüm Foto Galeri

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir.
Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.
Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür.
Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.
Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…