Altı Üstü İstanbul
9 Kasım 2026, Pazartesi 20:00

Altı Üstü İstanbul 20.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Emir de öğrenecek!”

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir. Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür. Ömer'i kurtarmak için kurulan plan Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker. Hasan ise aklını kurcalayan sorulara ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır.

Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur. Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de… Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır…

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
20. Bölüm Foto Galeri
07 Kasım 2026, Cumartesi
20. Bölüm Foto Galeri Altı Üstü İstanbul
Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?
03 Kasım 2026, Salı
Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu? Altı Üstü İstanbul
19. Bölüm Foto Galeri
30 Ekim 2026, Cuma
19. Bölüm Foto Galeri Altı Üstü İstanbul
Altı Üstü İstanbul 18. Bölümde neler oldu?
27 Ekim 2026, Salı
Altı Üstü İstanbul 18. Bölümde neler oldu? Altı Üstü İstanbul
ARAMA
CANLI YAYIN