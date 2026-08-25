canli-yayin
CANLI YAYIN
Altı Üstü İstanbul
5
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Altı Üstü İstanbul'un 11. bölümü, birbirinden çarpıcı gelişmelerle izleyicileri ekran başına kilitledi. Emir'in Uzay'ın teklifini reddetmesi, Naz ile yeniden barışması, Esra'nın hafızasının geri dönmeye başlaması ve bölüm finalinde yaşanan silahlı saldırı geceye damga vurdu. İşte Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 25.08.2026 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.08.2026 11:11
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Bölümün başında Emir, Uzay tarafından yapılan teklifi kabul etmeyerek kendi yolundan gitmeyi tercih etti. Bu kararın ardından yaşanan gelişmeler gençlerin planlarını da doğrudan etkiledi.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Emir'in aldığı kararın ardından maçın kaybedilmesiyle Hasan'ın ameliyatı için gereken para bir kez daha tehlikeye girdi. Gençlerin Hasan'ı tedavi ettirebilmek için topladığı para tamamlanamayınca umutlar yeniden azaldı.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Yaşananların ardından Naz, Emir'e karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkili arasındaki gerilim büyürken Naz, mahalleden uzaklaşmayı tercih etti.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Ancak Emir ile Naz arasındaki bağ kopmadı. Yaşanan kırgınlığın ardından ikili yeniden bir araya geldi ve aralarındaki sorunları geride bırakmaya çalıştı. Emir ile Naz'ın öpüşmesi ise bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Emir ve Naz'ı öpüşürken gören Uzay büyük bir yıkım yaşadı. Naz'ı kaybettiğini fark eden Uzay'ın yaşadığı hayal kırıklığı, karakterin bundan sonraki hamleleri konusunda büyük merak uyandırdı.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Bölümde Esra cephesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Hafızası yavaş yavaş geri gelmeye başlayan Esra'nın geçmişte yaşanan olaylarla ilgili neleri hatırlayacağı merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Bahtiyar'ın ölümüne ait görüntülerin başka bir kişinin elinde olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, geçmişte yaşananların arkasındaki gerçeklerin henüz tamamen ortaya çıkmadığını gösterdi.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Bölüm finalinde ise tansiyon zirveye çıktı. Çalınan altınların peşindeki silahlı adamların kebapçıyı basmasıyla gece bir anda kabusa döndü. Yaşanan saldırı, yeni bölüm öncesinde büyük bir merak yarattı.

Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Altı Üstü İstanbul'un 11. bölümü sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Emir ve Naz'ın barışması, Melek ile Uzay arasındaki yakınlaşma, Esra'nın hafızasının geri dönmesi ve kebapçıdaki silahlı saldırı izleyicilerin en çok konuştuğu gelişmeler arasında yer aldı.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN