Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Bölümün başında Emir, Uzay tarafından yapılan teklifi kabul etmeyerek kendi yolundan gitmeyi tercih etti. Bu kararın ardından yaşanan gelişmeler gençlerin planlarını da doğrudan etkiledi.
Emir'in aldığı kararın ardından maçın kaybedilmesiyle Hasan'ın ameliyatı için gereken para bir kez daha tehlikeye girdi. Gençlerin Hasan'ı tedavi ettirebilmek için topladığı para tamamlanamayınca umutlar yeniden azaldı.
Yaşananların ardından Naz, Emir'e karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkili arasındaki gerilim büyürken Naz, mahalleden uzaklaşmayı tercih etti.
Ancak Emir ile Naz arasındaki bağ kopmadı. Yaşanan kırgınlığın ardından ikili yeniden bir araya geldi ve aralarındaki sorunları geride bırakmaya çalıştı. Emir ile Naz'ın öpüşmesi ise bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Emir ve Naz'ı öpüşürken gören Uzay büyük bir yıkım yaşadı. Naz'ı kaybettiğini fark eden Uzay'ın yaşadığı hayal kırıklığı, karakterin bundan sonraki hamleleri konusunda büyük merak uyandırdı.
Bölümde Esra cephesinde de önemli bir gelişme yaşandı. Hafızası yavaş yavaş geri gelmeye başlayan Esra'nın geçmişte yaşanan olaylarla ilgili neleri hatırlayacağı merak konusu oldu.
Bahtiyar'ın ölümüne ait görüntülerin başka bir kişinin elinde olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, geçmişte yaşananların arkasındaki gerçeklerin henüz tamamen ortaya çıkmadığını gösterdi.
Bölüm finalinde ise tansiyon zirveye çıktı. Çalınan altınların peşindeki silahlı adamların kebapçıyı basmasıyla gece bir anda kabusa döndü. Yaşanan saldırı, yeni bölüm öncesinde büyük bir merak yarattı.
Altı Üstü İstanbul'un 11. bölümü sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Emir ve Naz'ın barışması, Melek ile Uzay arasındaki yakınlaşma, Esra'nın hafızasının geri dönmesi ve kebapçıdaki silahlı saldırı izleyicilerin en çok konuştuğu gelişmeler arasında yer aldı.