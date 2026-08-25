Altı Üstü İstanbul 11. Bölümde neler oldu? Ortalık karıştı, yüzleşmeler sertleşti!

Ancak Emir ile Naz arasındaki bağ kopmadı. Yaşanan kırgınlığın ardından ikili yeniden bir araya geldi ve aralarındaki sorunları geride bırakmaya çalıştı. Emir ile Naz'ın öpüşmesi ise bölümün en dikkat çeken anlarından biri oldu.