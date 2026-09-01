Altı Üstü İstanbul 12. Bölümde neler oldu? Finali nefes kesti!

12. Bölümde neler oldu?

Dizinin on ikinci bölümünde kebapçı saldırısında vurulan Sado ile Naz, Hasan ve Alina'yla birlikte kaçırılır; Emir ve arkadaşları gelen konum sayesinde rehineleri kurtarırken Rami ve Servet de altınlarla yetişir. İki gün sonra Sado uyanır ve Alina yanındadır... Uzay'ı tehdit eden gizemli kişinin Bora olduğu ortaya çıkar; gerçeği öğrenen Melek ise yüzleşme sırasında terastan düşme tehlikesi yaşar. İsteme gecesinde Bayram itirafa hazırlanırken Naz, Emir'in kollarında bayılır ve Rami'nin nabzının atmadığını söylemesi herkesi şoke eder.