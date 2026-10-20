Altı Üstü İstanbul 17. Bölümde neler oldu? Hikmet’in son sözleri Hasan’ı şoke etti!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 17. Bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Emir'in hayatta olduğunun ortaya çıkması sevinç yaratırken, Uzay'ın kardeşini bulmak uğruna Hikmet'le anlaşması herkesi büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Hikmet'in ölümünden önce söylediği sözler ise bölümün finaline damga vurdu. Dizi, elde ettiği izlenme oranlarıyla iki kategoride de gecenin birincisi oldu.
Bu gelişme mahallede sevinç yaratırken Uzay, babasını gizlice takip ederek annesinin de hayatta olduğunu öğrendi. Ancak Uzay'ı bekleyen sürprizler bununla sınırlı kalmadı.
Kardeşi Can'ın da yaşadığını öğrenen Uzay, onun kimliğini ortaya çıkarmak için Hikmet'in teklifini kabul etti.
Naz ve Melek'i dedeleriyle buluşmaya götüren Uzay, bu kararının herkesi tehlikeye atacağından habersizdi. Buluşma sırasında Hikmet'in asıl amacının kızları yurt dışına kaçırmak olduğu anlaşıldı.
Yıllar önce küçük Can'ı Hikmet'in emriyle kaçıran Bayram, Can'ın aslında Hasan olduğunu ilk kez Hikmet'ten öğrendi.
Bu gerçekle sarsılan Bayram, Nihal ile İbo'nun nişanında Emir ve Hasan'a duyguyla sarıldı. Ancak öğrendiği gerçeğin ağırlığıyla nasıl yüzleşeceğini bilemedi.
Issız arazide gerçekleşen buluşmada Hikmet, kaçırttığı Soner'in hayatını tehdit ederek pasaportları istedi. Uzay ise kardeşinin kimliğini öğrenmeden pasaportları teslim etmeyi reddetti.
Hikmet'in Uzay'ı vurdurmak üzere olduğu sırada Emir, Hasan ve polis olay yerine yetişti. Çıkan çatışmanın ardından Naz ve Melek kurtarıldı, Hikmet ise vuruldu.