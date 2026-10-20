Altı Üstü İstanbul 17. Bölümde neler oldu? Hikmet’in son sözleri Hasan’ı şoke etti!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 17. Bölümüyle Pazartesi akşamına damga vurdu. Emir'in hayatta olduğunun ortaya çıkması sevinç yaratırken, Uzay'ın kardeşini bulmak uğruna Hikmet'le anlaşması herkesi büyük bir tehlikenin içine sürükledi. Hikmet'in ölümünden önce söylediği sözler ise bölümün finaline damga vurdu. Dizi, elde ettiği izlenme oranlarıyla iki kategoride de gecenin birincisi oldu.