Altı Üstü İstanbul 18. Bölümde neler oldu?

Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim etti. Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklaması, büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi. Eşinin yaptıklarını öğrenen Zehra evden ayrılırken, Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı.