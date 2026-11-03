ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 03.11.2026 10:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.11.2026 10:43
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Uzay'ın tuzakları Emir ve arkadaşlarını hedef alırken, finalde alevlere teslim olan taksi, Emir'in ailesi için kurduğu hayalleri de küle çevirdi.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Doping tuzağını Uzay'ın kurduğunu anlayan Emir, itiraz sürecinin aylar sürebileceğini öğrenince futbolu bırakıp taksiciliğe başladı.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Annesiyle ablasını Fahriye'ye gönderen Emir, kendisi boş dükkânda kaldı. Naz ise Nihal aracılığıyla ev tutabilmesi için ona para ulaştırdı.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Mert, Sado, Alina ve Duru, Emir'in masumiyetini kanıtlamak için dopingli suyu veren Kemal'in peşine düştü.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Ancak arayışlarından haberdar olan Uzay, yeni bir tuzak kurdu.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Bora ve Pamir, dört arkadaşın Kemal'in evinde olduğu sırada araçlarına yasaklı madde yerleştirdi. Kurulan tuzak sonucu Mert, Sado, Alina ve Duru gözaltına alındı.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Bölümün finalinde Emir, müşteri sandığı iki adamın saldırısına uğradı. Uzay'ın saldırıyı iptal eden mesajını görmeyen adamlar, ev için aldığı parayı çalıp taksiyi parçaladı.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Aracı korumaya çalışırken başına aldığı darbeyle yere yığılan Emir, gözlerini açtığında taksiyi alevler içinde buldu.

Altı Üstü İstanbul 19. Bölümde neler oldu?

Naz damda hazırladığı yemekte onu beklerken Emir, bütün çabasına rağmen yangını söndüremedi ve çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN