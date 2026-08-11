Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?

Hasan'ın tedavisi için gereken paranın Uzay tarafından yakılmasının ardından Emir ve arkadaşları harekete geçti. Hasan'ın ameliyat parasını geri almak isteyen gençler, Uzay ve Galip'e karşı yeni bir plan yapmaya başladı.
Emir ve arkadaşlarının hamlesi, Uzay ile Galip'i zor durumda bıraktı. Taraflar arasındaki mücadele giderek büyürken, paranın yeniden bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu.
Bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Melek ve Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali oldu. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeği, olayların seyrini tamamen değiştirebilecek bir sır olarak varlığını korudu.
Bölümün en çarpıcı anlarından biri Esra'nın yaptığı açıklama oldu. Esra, tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ı katil olmakla suçladı.
Melek ile Naz'ın kardeş olduğunun anlaşılmasını istemeyen Rami, büyük bir hamle yaptı. DNA testinin sonucunu değiştirerek iki kardeş arasındaki bağın ortaya çıkmasını şimdilik engelledi.
Esra'nın "katil" sözleriyle birlikte mahallede dengeler bir anda değişti. Uzay'ın bu suçlama karşısında nasıl bir tepki vereceği ve kendisini nasıl savunacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.
Esra'nın Uzay'ı herkesin önünde katil ilan etmesinin ardından mahallede yaşanacaklar merak konusu oldu. Melek'in Uzay'a verdiği maç planı Emir'i zor durumda bırakabilecek mi? Rami'nin değiştirdiği DNA raporu ne kadar süre gerçekleri gizleyebilecek?
Esra'nın Uzay'ı katil ilan etmesi mahallede neleri değiştirecek? Melek'in planı Emir'i köşeye sıkıştırabilecek mi? Melek ile Naz'ın kardeş olduğu gerçeği ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların yanıtı, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.
Dizinin 9. bölümü yalnızca hikâyesiyle değil, reyting başarısıyla da dikkat çekti. Altı Üstü İstanbul, tüm reyting kategorilerinde günün birincisi olurken kendi rekorunu da yeniledi.
Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!