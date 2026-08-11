canli-yayin
CANLI YAYIN
Var Mısın Yok Musun
5
BİLDİRİMLER
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Altı Üstü İstanbul
    Altı Üstü İstanbul YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde heyecan yine doruktaydı. Emir ve arkadaşları Hasan'ın ameliyat parasını geri almak için harekete geçerken, Melek ve Naz'la ilgili büyük sır da tehlikeye girdi. Bölüm finalinde Esra'nın Uzay'ı herkesin gözü önünde katil ilan etmesi ise geceye damga vurdu. İşte Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 11.08.2026 15:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.08.2026 16:08
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Emir ve arkadaşları paranın peşine düştü

Hasan'ın tedavisi için gereken paranın Uzay tarafından yakılmasının ardından Emir ve arkadaşları harekete geçti. Hasan'ın ameliyat parasını geri almak isteyen gençler, Uzay ve Galip'e karşı yeni bir plan yapmaya başladı.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Uzay ve Galip köşeye sıkıştı

Emir ve arkadaşlarının hamlesi, Uzay ile Galip'i zor durumda bıraktı. Taraflar arasındaki mücadele giderek büyürken, paranın yeniden bulunup bulunamayacağı merak konusu oldu.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Melek ve Naz'ın büyük sırrı tehlikeye girdi

Bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Melek ve Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali oldu. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeği, olayların seyrini tamamen değiştirebilecek bir sır olarak varlığını korudu.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Esra'dan herkesi şaşırtan hamle

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Esra'nın yaptığı açıklama oldu. Esra, tüm mahallenin gözü önünde Uzay'ı katil olmakla suçladı.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Rami gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştı

Melek ile Naz'ın kardeş olduğunun anlaşılmasını istemeyen Rami, büyük bir hamle yaptı. DNA testinin sonucunu değiştirerek iki kardeş arasındaki bağın ortaya çıkmasını şimdilik engelledi.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Uzay herkesin önünde suçlandı

Esra'nın "katil" sözleriyle birlikte mahallede dengeler bir anda değişti. Uzay'ın bu suçlama karşısında nasıl bir tepki vereceği ve kendisini nasıl savunacağı yeni bölümün en büyük merak konusu haline geldi.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Yeni bölümde dengeler tamamen değişecek

Esra'nın Uzay'ı herkesin önünde katil ilan etmesinin ardından mahallede yaşanacaklar merak konusu oldu. Melek'in Uzay'a verdiği maç planı Emir'i zor durumda bırakabilecek mi? Rami'nin değiştirdiği DNA raporu ne kadar süre gerçekleri gizleyebilecek?

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Yeni bölümde neler olacak?

Esra'nın Uzay'ı katil ilan etmesi mahallede neleri değiştirecek? Melek'in planı Emir'i köşeye sıkıştırabilecek mi? Melek ile Naz'ın kardeş olduğu gerçeği ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların yanıtı, Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde izleyiciyi bekliyor.

Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?
Altı Üstü İstanbul kendi rekorunu yeniledi

Dizinin 9. bölümü yalnızca hikâyesiyle değil, reyting başarısıyla da dikkat çekti. Altı Üstü İstanbul, tüm reyting kategorilerinde günün birincisi olurken kendi rekorunu da yeniledi.

Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN