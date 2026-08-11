Altı Üstü İstanbul'un 9. Bölümünde neler oldu?

Melek ve Naz'ın büyük sırrı tehlikeye girdi

Bölümde en dikkat çeken gelişmelerden biri de Melek ve Naz'la ilgili gerçeklerin ortaya çıkma ihtimali oldu. Melek'in Naz'ın ikiz kardeşi olduğu gerçeği, olayların seyrini tamamen değiştirebilecek bir sır olarak varlığını korudu.