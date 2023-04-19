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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
21 Nisan 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 2. Fragman

Ateş Kuşları 13.Bölüm Fragmanı

"Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?"

Sabit'in kamyonun önüne atlaması her şeyi değiştiriyor

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

Çatal, babası olduğunu Barbaros'a söyleyecek mi?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

Gülayşe, Barbaros'un polis olduğunu öğreniyor!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

Sabit herkesi şaşkına çevirecek

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.

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Ateş Kuşları
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12. Bölüm Ateş Kuşları
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7 Nisan 2023, Cuma
11. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları
21 Nisan 2023, Cuma
13. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 2. Fragman
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
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