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Kuruluş Osman
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19 Nisan 2024, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 51.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

''Sare kızımla yüzüklerinizi ben takmayı istiyorum.''

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak. Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır. Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek. Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak. Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

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