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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
28 Nisan 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 3. Fragman

Ateş Kuşları 14.Bölüm Fragmanı

“Ben seni, dünyada sadece ikimiz varmış gibi sevdim!”

Barbaros'un aşk itirafı!

Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.

Bahar Eyüpoğlu'nun gizemi çözülüyor mu?

Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır. Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.

Hacer, Menderes ve Naz ile yüzleşiyor!

Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.

Şirin'in büyük sırrı ortaya çıkıyor!

Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!

Geçmişte Eyüpoğlu konağı...

Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.

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21 Nisan 2023, Cuma
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Ateş Kuşları
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
7 Nisan 2023, Cuma
11. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları - 2. Fragman
28 Nisan 2023, Cuma
14. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
28 Nisan 2023, Cuma
14. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 2. Fragman
21 Nisan 2023, Cuma
13. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
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