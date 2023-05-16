Ateş Kuşları 16.Bölüm Fragmanı

"Bir babam olmuş olabilir ama beni bırakmayacaksınız değil mi?"

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım & Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz & Nehir Erdem

Yönetmen: Bülent İşbilen & Yıldız Aşanboğa

Oyuncular: İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Kaan Sevi (Cemal), Yeşim Dalgıçer (Sezin), Gökay Müftüoğlu (Suat), Evren Erler (Mete), Görkem Doğan (Pamir), Orkan Sancarbarlas (Yaman Menderes Şoför), Metin Yıldırım (Nizam Şoför)