ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
16 Haziran 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 3. Fragman

Ateş Kuşları 20.Bölüm Fragmanı

‘’Biz dün Gülayşe ile sözlendik.’’

BARBAROS'UN ACI GÜNÜ!

Barbaros 'un annesinin ölüm haberini vermek Gülayşe'ye düşer. Barbaros bu acı haberle yıkılır. Barbaros, annesinin intihar ettiğine inanacak mı?

NAZMİYE'NİN HAİN PLANLARI!

Pamir, Çatal'ı hapisten kaçırmayı başarır ama Şirin'in ölümü Naz ve Çatal'ı birbirine düşürür. Ama Naz'ın Çatal'ı ortak etmek istediği yeni planları vardır. Naz başarılı olabilecek mi?

BARBAROS, GÜLAYŞE'YE EVLENME TEKLİFİ EDİYOR!

Nizam, Barbaros'un kaybına çok üzülse de Naz'ın dolduruşuna gelir, annesinin yokluğunda Gülayşe'nin Barbaros'un yanında olmasına karşı çıkar ama aşıklar inatla direnirler, hatta Barbaros daha da ileri gidip Gülayşe'ye evlenme teklifi eder. Nizam bunu duyunca kıyamet kopar! Peki Gülayşe ne yapacak? Yeni kavuştuğu babasını mı hayatının aşkı Barbaros'u mu seçecek?

KARA, ATEŞ KUŞLARI'NDAN NE İSTİYOR?

Kara, Ateş Kuşları'nın aklıyla oynamaya başlar. Sare, Kara'nın nerde olduğu ile ilgili bir ipucu ele geçirir. Kara'nın öldüğünü düşünen Ateş Kuşları bu girdaptan kurtulabilecek mi? Gerçekten gelen Kara mı?

KARA'YA NE OLDU?

Geçmişte ise Köksüzler olacaklardan habersiz Nebahat'in tuzağına doğru yürümektedir ve bu tuzak onların Kara'yı kaybetmesine sebep olacaktır.

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2 Haziran 2023, Cuma
18. Bölüm Ateş Kuşları
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17. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları - 2. Fragman
16 Haziran 2023, Cuma
20. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
16 Haziran 2023, Cuma
20. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 3. Fragman
9 Haziran 2023, Cuma
19. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
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