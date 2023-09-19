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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
22 Eylül 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 24.Bölüm Fragmanı

"Babam öldü Barbar!"

Şirket elden gidiyor

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Peki ama Gülayşe diplomayı alana kadar, geriye bir şirket kalacak mıdır?

Barbaros, Gülayşe'ye destek olabilecek mi?

Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?

Ateş Kuşları yine sokakta

Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü?

Kara yaşayacak mı?

Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?

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Ateş Kuşları
SON BÖLÜMÜ İZLE 23. Bölüm Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları
15 Eylül 2023, Cuma
23. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
8 Eylül 2023, Cuma
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23 Haziran 2023, Cuma
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ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ FRAGMANLAR

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23. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
15 Eylül 2023, Cuma
23. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları

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