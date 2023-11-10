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10 Kasım 2023, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 30.Bölüm Fragmanı

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''Altı köksüz hayatı tesbih yapıp sallamayalım mı?"

Ali'yi şoke eden gerçek!

Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır!

Barbaros komiser geri mi dönüyor?

Artık Çatal tehlike arz etmediği için Barbaros soluğu emniyette alır ve rozetini geri ister. Çünkü artık yeni bir hedefi var: Ateş Kuşlarının köklerini bulmak! Peki polisliğe geri dönebilecek mi?

Altı köksüz yeniden bir arada!

İnsanın canını en çok sevdiği yakar ama sevdiğinden uzak kalmak daha da burkar yüreğini. Gülayşe daha fazla karşı koyamaz ve canından fazla sevdiği Ateş Kuşları'nı affeder. Ancak 25 yıl sonraki 6 Köksüz'ün büyük kavuşması Mercan'ın tutuklanmasıyla bölünür! Mercan neden tutuklandı?

Ali, Mercan'a evlenme teklifi ediyor!

Peki Ali bu ayrılığa izin verir mi? Vermez. Hatta nezarete girmenin bir yolunu bulur ve Mercan'a dillere destan bir evlilik teklifi yapar! Yıllardır bekleyişleri sonunda meyvesini veriyor mu? Yoksa Nazmiye'nin gölgesi bu kavuşmanın da mı üzerine düşecek?

Zıpkın ve Sare arasında neler yaşanacak?

Zıpkın'ın yüreğinin dilini çözmesi epey vakit alıyor. Peki Sare, Zıpkın'ın bu herkese mavi boncuk dağıtan tavrını fark ettiğinde ne yapacak? Aşkına sahip çıkmayan bu adama sırtını dönecek mi? Yoksa Zıpkın defteri kapanacak mı?

Barbaros'un Gülayşe'ye sürprizi!

Yemeğe gidecekleri akşam ablası tutuklanınca Gülayşe dışarı çıkmak istemez. Barbar ise bu kıza verdiği sözü tutmaya kararlıdır. Barbar nasıl bir çözüm bulacak? Peki bu tatlı hallerine ne zaman bir ad koyacaklar?

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