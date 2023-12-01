Ateş Kuşları 33.Bölüm Fragmanı

Ragıp, Ali'nin kimliği karşılığında öyle büyük bir şey ister ki herkes deliye döner ancak Gülayşe artık abisinin Mercan'a ve kız kardeşine bir an önce ulaşmasını istiyor. Ragıp bu kadar büyük ne istemiş olabilir? Peki, Gülayşe herkesin lafını çiğneyip istediği şeyi gerçekten verecek mi?

Gülayşe, Barbaros ile Gözde'yi romantik bir yemek yerken basar ve Barbaros'u terk eder! Ancak bu bir oyundur çünkü tüm engelleri yakıp yıkmış aşkları bir Gözde rüzgarıyla sarsılacak değildir. Barbaros'la Gülayşe'nin ellerini ayırmak hele hiç kolay değildir! Barbaros bir yandan da nasıl evlilik teklifi edeceğini düşünürken Nazmiye onların oyunlarına inanacak mıdır?

Nazmiye, Barbaros'un, Barbaros ise Nazmiye'nin peşinde oyun üzerine oyun kurarlar. Peki hangisi kazanacak? Üstelik Nazmiye'nin bir avantajı var: Emine'den yalnızca şer takımının haberi vardır! Tabii eğer Emine Ali'nin gerçekten kardeşiyse…

Zıpkın, Mete'den duyduğu lafın altında kalmayı kendine yediremez. Peki kendisini küçük gören Mete yüzünden, Sare'nin de öyle düşündüğüne mi inanacak? Gerçekler Zıpkın'ın yüzüne çarparken Zıpkın ya aşkından vazgeçerse?

Ateş Kuşları bir yandan tüm ailesini kaybetmiş olan Mercan'ın köklerini de araştırmaya devam ederler ve bir amcası olduğunu keşfederler. Ancak buldukları kapı kocaman bir malikaneye açılır! Yoksa Mercan'ın zengin bir amcası mı var? Peki bu yetim ve öksüz yeğenine kol kanat gerecek mi?