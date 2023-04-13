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Ateş Kuşları 12. Bölüm Ön İzleme

Ateş Kuşları 12. Bölüm Ön İzleme

Gülayşe, elimi tutsana.

Ateş Kuşları için yıllardır kaçtıkları en büyük korkularıyla yüzleşme zamanı gelip çatar. Gülayşe şimdi halası Hacer Eyüboğlu'nun karşısındadır. Hacer, yıllardır görmediği yeğeni Lara'nın gözlerinin içine bakmaktadır. Mercan ve Zıpkın'ın köşke girmek için çevirdiği tüm dolapları öğrenen Hacer, Gülayşe'yi babasına götürecek mi?

Ateş Kuşları gerçekten Gülayşe'yi kaybetmekle karşı karşıyadır! Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak?

Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır.

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7 Nisan 2023, Cuma
11. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
24 Mart 2023, Cuma
9. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - 2. Fragman
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 2. Fragman
7 Nisan 2023, Cuma
11. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
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