Ateş Kuşları 12. Bölüm Ön İzleme

Gülayşe, elimi tutsana.

Ateş Kuşları için yıllardır kaçtıkları en büyük korkularıyla yüzleşme zamanı gelip çatar. Gülayşe şimdi halası Hacer Eyüboğlu'nun karşısındadır. Hacer, yıllardır görmediği yeğeni Lara'nın gözlerinin içine bakmaktadır. Mercan ve Zıpkın'ın köşke girmek için çevirdiği tüm dolapları öğrenen Hacer, Gülayşe'yi babasına götürecek mi?

Ateş Kuşları gerçekten Gülayşe'yi kaybetmekle karşı karşıyadır! Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak?

Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır.