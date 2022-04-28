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Ev sahibi zulmü

Bir anne 4 çocuğuyla sokağa atıldı. Onlara bu zulmü yapan ev sahibi.

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2022, 21:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2022, 18:27
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Ev sahibi zulmü

Ev sahibi zulmü

Beyaz eşyalarını bakkala, sandalyelerini sokağa bıraktı.

Ev sahibi zulmü

Çünkü ev sahibi 4 çocuğuyla birlikte onu sokağa attı.

Ev sahibi zulmü

Eşiyle yollarını ayıran Ebru Öksüz 4 çocuğuyla birlikte İstanbul Avcılar'da bir eve taşınmıştı.

Ev sahibi zulmü

Ancak umutlarla dizdiği evinde başına gelmeyen kalmadı.

Ev sahibi zulmü

Ev sahibi ne verdiği hayat mücadelesine ne de 4 çocuğuna acıdı.

Ev sahibi zulmü

İmzaladığı sözleşmeye rağmen genç kadını çocuklarıyla birlikte kapı dışarı etti.

Ev sahibi zulmü

Üstelik ev sahibi ne depozitoyu ne önceden aldığı kira bedelini geri ödedi.

Ev sahibi zulmü

Üstelik ev sahibi ne depozitoyu ne önceden aldığı kira bedelini geri ödedi.

Ev sahibi zulmü

Eşyalarının bir kısmını da marketin deposuna koyan Öksüz'ün göz yaşlarına kaymakamlık sessiz kalmadı.

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