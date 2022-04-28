Bir anne 4 çocuğuyla sokağa atıldı. Onlara bu zulmü yapan ev sahibi.

Beyaz eşyalarını bakkala, sandalyelerini sokağa bıraktı. Çünkü ev sahibi 4 çocuğuyla birlikte onu sokağa attı. Eşiyle yollarını ayıran Ebru Öksüz 4 çocuğuyla birlikte İstanbul Avcılar'da bir eve taşınmıştı. Ancak umutlarla dizdiği evinde başına gelmeyen kalmadı. Ev sahibi ne verdiği hayat mücadelesine ne de 4 çocuğuna acıdı. İmzaladığı sözleşmeye rağmen genç kadını çocuklarıyla birlikte kapı dışarı etti. Üstelik ev sahibi ne depozitoyu ne önceden aldığı kira bedelini geri ödedi. Üstelik ev sahibi ne depozitoyu ne önceden aldığı kira bedelini geri ödedi. Eşyalarının bir kısmını da marketin deposuna koyan Öksüz'ün göz yaşlarına kaymakamlık sessiz kalmadı.