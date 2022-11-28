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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

11. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.11.2022, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.11.2022, 11:19
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11. Bölüm Foto Galeri

Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler.

11. Bölüm Foto Galeri

Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır. Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider.

11. Bölüm Foto Galeri

Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar.

11. Bölüm Foto Galeri

Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Orhan'a güvenmemekten yanadır.

11. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır. Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir.

11. Bölüm Foto Galeri

Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider.

11. Bölüm Foto Galeri

İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

11. Bölüm Foto Galeri

Sabit, Cezayir'den intikamını alabilecek mi? Firuze ve Leyla, Cezayir'den net bir cevap duyabilecek mi? Suna, babasını affedecek mi?

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