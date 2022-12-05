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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.12.2022, 11:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.12.2022, 11:36
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12. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır.

12. Bölüm Foto Galeri

Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

12. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

12. Bölüm Foto Galeri

Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

12. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

12. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir.

12. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur.

12. Bölüm Foto Galeri

En yakınlarından birini kaybeder.

12. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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