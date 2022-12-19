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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.12.2022, 11:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.12.2022, 11:19
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14. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc, Gülendam'a kaybettiği oğlu Yıldırım Türk'ün oğlu olduğunu ve babasının intikamını almaya geldiğini söyler. Gülendam, Jean Luc'un babasının intikamını kimden alacağını merak eder.

14. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc, Gülendam'a Cezayir ve ailesiyle ilgili sırlar verir. Gülendam, ailesini temelden sarsacak bilgilere inanmak istemese de içine bir kuşku düşer.

14. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Jean Luc'un kim olduğunu çözmeye çalışırken, bir yandan da Cezayir'in zayıf düştüğünü görüp onu tuzağına çeker. Tatavlalı, Cezayir'i akıl oyunlarıyla dolu sürpriz tuzaklara çeker.

14. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in ailesiyle ilgili bazı durumlarla yüzleşmesini sağlar.

14. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Meltem'e Firuze'den çaldığı bilekliği geri vermesi için baskı yapar. Meltem ve Leyla, Firuze'den özür dilemek için görüşme talebinde bulunur. Leyla ve Firuze'nin karşılaşmasında Leyla, Firuze'yi derinden yaralayacak sözler eder.

14. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın Firuze'den zorla özür diletmesi Meltem'in Leyla'ya düşman olmasına sebep olur. Meltem'in üzüntüsünü gören Bekir, farklı hesaplar yapmaya başlar. Bekir geri dönülmez yollara girmek üzeredir.

14. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc iddialarını kanıtlayabilecek mi? Firuze üzerinde oluşan kuşkuların farkına varacak mı? Tatavlalı, Cezayir'i tuzağına düşürebilecek mi?

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