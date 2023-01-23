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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.01.2023, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.01.2023, 11:52
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18. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır.

18. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

18. Bölüm Foto Galeri

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

18. Bölüm Foto Galeri

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar.

18. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur.

18. Bölüm Foto Galeri

Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.

18. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc, Firuze'nin Cezayir ve Yıldırım Türk üzerine yaptığı itirafa şaşırır. Ve gerçeğin peşine düşer.

18. Bölüm Foto Galeri

Jean Luc'un Firuze konusunda kararsız kaldığını anlayan Continental pakt Jean Luc'un üzerine oynamaya başlar.

18. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Tatavlalı hakkında yeni planlar kurarken Sabit, Cezayir'e saldırmak için eline bir fırsat geçirir.

18. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir?

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