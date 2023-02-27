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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

20. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.02.2023, 10:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.02.2023, 10:22
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20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir ve Firuze, pakt tarafından evlatlarıyla ilgili büyük bir tehdit alır. Cezayir, Beyler Divanı'nın hain üyesi Özdemir'den, ağabeyinin gerçek katilini öğrenmeye çalışır.

20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir bu büyük düşman karşısında kendi safını sıklaştırmak için en yakınlarından gerçek bir bağlılık bekler. Tedbir için ailesini hiç umulmadık birine emanet eder.

20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir giderek Bassilius'un gerçek kimliğine yaklaşır. Sınırının daraldığını fark eden Bassilius, Cezayir kendi ipini çekmeden Tatavlalı'ya Cezayir'in ölüm emrini verir.

20. Bölüm Foto Galeri

Firuze, Gülendam'ın tüm hastane süreçleriyle ilgilenir ve Gülendam'ı evine getirmesiyle herkesin gözünde temize çıkar fakat Leyla bu arada Süheyla'nın hamileliğini öğrenmiştir.

20. Bölüm Foto Galeri

Bu konuda Leyla ve Firuze yeniden karşı karşıya gelir. Firuze, Mercan'ın bir anda ortadan kaybolmasıyla onun kaybından sorumlu tuttuğu kişinin boğazına neşteri dayayıp Mercan'ın yerini öğrenmeye çalışır.

20. Bölüm Foto Galeri

Ekabir büyük aşkı Müjgan'la evlenmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu konuda en yakın arkadaşı Cezayir, Ekabir'e destek olur.

20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Müjgan ve Ekabir'in nikahı sırasında Leyla'ya romantik bir sürpriz yapmaya hazırlanırken düşmanları bu sürprizi yapmasına izin vermez.

20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in ağabeyinin katili, herkesin korktuğu bu düşman kimdir? Cezayir ailesini kime emanet edecek?

20. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin neşterle tehdit ettiği kişi kimdir?

20. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Leyla için hazırladığı sürpriz yapabilecek mi?

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