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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

22. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.03.2023, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.03.2023, 12:28
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22. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar.

22. Bölüm Foto Galeri

Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

22. Bölüm Foto Galeri

Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

22. Bölüm Foto Galeri

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

22. Bölüm Foto Galeri

Bassilius, Kayıkçı'yla ilgili Cezayir'in içine şüphe düşürecek ne söyler? Firuze kendi ölüm emrini veren Bassilus'u tedavi edecek mi?

22. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın aldığı sorumluluk nedir? Tatavlalı'nın, Bassilius'u kurtarmak için yaptığı operasyon başarılı olacak mı?

22. Bölüm Foto Galeri

Ölümcül mücadeleden kim kurtulur Tito mu Jean Luc mu?

22. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

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