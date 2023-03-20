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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

23. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 20.03.2023, 12:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.03.2023, 12:19
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23. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için peşlerine düşer. Çünkü hala Kayıkçı'yla ilgili en ufak bir bilgiye ulaşamamıştır.

23. Bölüm Foto Galeri

Daha fazla düşman kazanmak istemeyen Tatavlalı ise Bassilius'un kaçışını organize eder. Cezayir ekibiyle, Tatavlalı ve Bassilius'un izini bulur.

23. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza alması için çabalayan Tatavlalı'ya karşılık, Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşünür ve ona göre hareket almaya başlar.

23. Bölüm Foto Galeri

Leyla tecritte umutsuz bir halde yargılanmayı beklerken Firuze, Leyla'yı ziyarete gelir.

23. Bölüm Foto Galeri

Leyla içinde bulunduğu durumdan kurtulamayacağını düşünerek Firuze'den önemli bir dilekte bulunur.

23. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin, çalıştığı hastanenin yönetimiyle yaşadığı bazı sorunlar, kariyerini bitirme noktasına getirir.

23. Bölüm Foto Galeri

Oğlu Sait'in Cezayir'le girilen bir çatışmada öldüğünü öğrenen Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçer.

23. Bölüm Foto Galeri

Azamet ve Melike ise gözlerden uzak bir yerde, hayatlarıyla ilgili aldıkları ciddi bir kararı uygulamaya geçirir.

23. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Bassilius'u yeniden ele geçirebilecek mi? Orhan'ın yaşadığını düşünen Cezayir'in tahmini doğru çıkacak mı? Firuze'nin kariyerinde nasıl bir değişim olacak? Sabit'in Cezayir'le ilgili intikam planı nedir?

23. Bölüm Foto Galeri

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