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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

26. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.04.2023, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.04.2023, 11:47
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26. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir.

26. Bölüm Foto Galeri

Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.

26. Bölüm Foto Galeri

Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür.

26. Bölüm Foto Galeri

Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.

26. Bölüm Foto Galeri

Leyla, haklı gerekçelerle dahi olsa Firuze'nin sürekli hayatlarında olmasından rahatsız olur ve Cezayir'den bu konuya bir çözüm bulmasını ister.

26. Bölüm Foto Galeri

Leyla'nın ağabeyi Bekir ile ilgili şüpheleri vardır ve bu şüpheleri gidermek için etrafını sorgulamaya başlar.

26. Bölüm Foto Galeri

Zeliha, aktif göreve dönmek için Atakan'a ısrar eder. Atakan, Zeliha'ya zor bir görev verir.

26. Bölüm Foto Galeri

Canan'ın aklında Ethem'in katiliyle ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Ethem'in katilini Cezayir'e sormak için onun mekanına gider.

26. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı, Cezayir'in kurduğu tuzağa düşer mi? Cezayir, Tatavlalı'nın gönderdiği mesaja nasıl karşılık verir? Cezayir, Leyla ve Firuze arasındaki gerilime bir çözüm bulacak mı? Leyla, Bekir ile ilgili bir ipucuna ulaşacak mı? Zeliha, verilen görevin altından kalkacak mı?

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