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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

28. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.04.2023, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.04.2023, 10:33
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28. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır.

28. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

28. Bölüm Foto Galeri

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur.

28. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler.

28. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

28. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

28. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır.

28. Bölüm Foto Galeri

Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.

28. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı?

28. Bölüm Foto Galeri

Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?

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